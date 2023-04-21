Подросток выжил после падения с 5-го этажа в Приморье Пятнадцатилетний подросток выжил после падения с 5-го этажа стройки в поселке в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Пластун в Приморье подросток во время прогулки упал с пятого этажа недостроенного здания. Он госпитализирован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

Подросток выжил после падения с 5-го этажа в Приморье, — говорится в сообщении.

Организована проверка по факту инцидента.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, врачи диагностировали у мальчика перелом бедра и ушиб головного мозга. Состояние ребенка тяжелое, но стабильное. В настоящее время он находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что в городе Бердске Новосибирской области 10-летний мальчик ударил ножом в живот 12-летнего приятеля на детской площадке. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован, его жизни ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

Также стало известно, что ученик самарской школы № 91 напал на 16-летнего сверстника. Подростка госпитализировали с ножевым ранением в спину.