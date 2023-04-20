Подросток на Mercedes протаранил девять машин в Краснодаре

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16-летний водитель на автомобиле Mercedes въехал на скорости в девять припаркованных машин в Краснодаре на улице Семеренко, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГИБДД по краю. По данным ведомства, в ДТП никто не пострадал. В отношении несовершеннолетнего составлены административные протоколы за управление машиной без прав и за отсутствие страховки, по первому протоколу ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, по второму — штраф в размере 500 рублей.

Водитель без прав на иномарке, двигаясь по улице Круговой возле дома 71/1 по улице Семеренко, допустил неуправляемый занос и столкнулся с автомобилями Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai. После чего он продолжил движение и столкнулся с другими автомобилями. В общей сложности получили повреждения девять машин, — сообщили в ведомстве.

17 апреля по меньшей мере восемь человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика на севере Санкт-Петербурга. Грузовик вылетел на полосу встречного движения, а затем на тротуар, перед этим протаранив несколько машин. Сообщалось, что столкнулись 11 автомобилей.

Ранее один человек погиб и восемь пострадали в ДТП с автобусом под Новосибирском. Всего в салоне находились 47 пассажиров. По предварительным данным, авария могла произойти из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. В Минздраве сообщали, что среди пострадавших — двое детей. Все травмированные были доставлены в Ордынскую ЦРБ.