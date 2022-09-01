Подозреваемый в поджоге администрации Орла может быть связан с Украиной Mash: бросивший коктейли Молотова в здание администрации Орла может быть связан с Киевом

Фото: Capt. Tobias Cukale/Keystone Press Agency/Global Look Press

Попытавшийся поджечь здание администрации Орла 24 августа отмечал День независимости Украины, сообщает Mash. По одной из версий следствия, мужчина мог устроить поджог по заказу из Киева. В Telegram-канале назвали личность подозреваемого: им оказался Михаил Давыдов, возможный участник террористической группировки «Артподготовка». Скрываясь от следствия, с 24 августа мужчина проживал на берегу Оки.

Пиромана задержали, его зовут Михаил Давыдов, по нашей информации, участник террористической организации «Артподготовка». С 24 сентября мужчина скрывался на берегу реки Оки, при себе: компас, карта, два ножа. Жил в Болховском районе и должен пять млн алиментов шести своим детям, — сказано в сообщении.

Утром 24 августа в Орле мужчина поджег здание администрации Орловской области, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. По его словам, злоумышленник бросил в сторону центрального входа две бутылки с зажигательной смесью и скрылся. Возгорание оперативно потушили, пострадал один из пожарных, ему оказали медицинскую помощь, добавил Клычков.

Ранее в Ростове-на-Дону сожгли авто полицейского с символом Z. Полиция задержала двух местных жителей, которые, по данным правоохранителей, совершили поджог по заказу «неонацистов с Украины». В ГУМВД по региону также сообщили, что подозреваемые получили за совершенное правонарушение 15 тысяч рублей криптовалютой.