Подмосковных дачников штрафуют за борщевик

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Владельцев дачных участков в Московской области оштрафовали на несколько миллионов рублей из-за того, что на их территориях был обнаружен борщевик. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве имущественных отношений.

Два миллиона рублей составила общая сумма штрафа, — сообщил портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, дачников обязали уничтожить опасные растения.

Владельцы крупных участков в Дмитрове по 106, 129 и 20 гектаров вынуждены были заплатить по 150 тысяч рублей. 300 тысяч рублей должен выплатить хозяин 7,5 гектара земель населённых пунктов. А в Клину 1,25 миллиона рублей заплатят двое собственников сельскохозяйственных земель на 2,8 и 108 гектаров.

Мосгордума приняла закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков. Законопроект был принят большинством голосов.

Как писал NEWS.ru, 92-летний житель Зеленограда скончался от ожогов рук и ног, которые были получены от борщевика. После госпитализации мужчина рассказывал, что находился на даче.