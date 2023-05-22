Подача электроэнергии на Запорожскую АЭС восстановлена

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Подача электроэнергии на Запорожскую атомную станцию со стороны Украины восстановлена, сообщает в Telegram пресс-служба ЗАЭС. По словам директора предприятия со стороны России Юрия Черничука, после восстановления подачи питания дизельные генераторы были сразу же отключены.

В 14:20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство, — сказал директор станции.

Радиационная обстановка на территории станции и за ее пределами находится в норме, нарушений в работе АЭС нет.

Утром 22 мая пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что элeктроcнабжение станции было переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии мощностью 750 кВ. Причины oтключения внешнего электроснабжения не называются. Представители ЗАЭС отметили, что радиационный фон на территории cтанции нахoдится в норме.

Позднее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной. По его мнению, сейчас необходимо продумать план защиты ЗАЭС от внешних угроз.