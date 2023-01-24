Жертвами ДТП с загоревшейся под Новосибирском скорой стали четыре человека

Фото: mvd.ru

На трассе в Новосибирской области при смертельном столкновении скорой помощи и Mitsubishi погибли четыре человека, еще трое — пострадали, сообщило региональное ГУ МВД на своем сайте. Известно, что в результате ДТП реанимобиль загорелся.

24 января текущего года в 08:15 в Коченевском районе Новосибирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ» (скорая помощь) двигался по автодороге «Северный обход» с включенными проблесковыми маячками и в пути следования по касательной совершил наезд на препятствие (барьерное ограждение), после чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Митцубиси», — говорится в сообщении.

После столкновения машина скорой помощи вспыхнула. В тушении возгорания были задействованы два пожарных расчета.

В результате ДТП погибли водитель «Mitsubishi» — мужчина 1980 гада рождения, а также пассажир легкового автомобиля и два пассажира скорой помощи. Пострадали два пассажира «Митцубиси» и водитель УАЗа. Их доставили в медицинское учреждение. Личности участников ДТП, а также характер и тяжесть травм уточняются.

Сейчас полицейские устанавливают причины и все обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее пять человек погибли в ДТП с двумя иномарками под Челябинском. По данным регионального управления МВД, авария произошла из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу.