Под Новосибирском педагогов отправили в «красную зону» для сдачи ПЦР-теста

Воспитательница детского сада из Бердска Алёна М. рассказала, как педагогов заставили сдавать ПЦР-тест на коронавирус в «красную зону» больницы для оформления больничного листа. Сотрудников отправили на карантин по предписанию Роспотребнадзора из-за выявленного у ребёнка коронавируса, пишет «МК в Новосибирске».

Для оформления больничного листа контактных сотрудников сначала отправили к терапевту в поликлинику.<...> Мазок берут в «красной зоне». Там я 3,5 часа отстояла в очереди из порядка 25 пациентов, среди которых было немало людей с признаками ОРВИ. Причем большинство из них были без масок. А после того как мы сдали мазок — тут же перешли в другую часть поликлиники — в «чистую зону», чтобы оформить сам больничный лист, — вспомнила воспитательница.

Она возмутилась тем, что для оформления больничного всех контактных воспитателей отправили в «красную зону» на длительное время, а потом заставили идти в «чистую зону» для завершению процедуры. По мнению воспитательницы, таким образом у здоровых людей сильно повышается риск заразиться коронавирусом и, более того, перенести инфекцию в другую, «чистую» от коронавируса часть больницы.

При той схеме, которая сейчас существует рискуют заболеть здоровые сотрудники. Возможно, им повезло не подхватить вирус от заболевшего ребенка в детсаду, но их отправляют в поликлинику, чтобы "испытать удачу наверняка, — отрезала Алёна.

Ранее Роспотребнадзор внёс некоторые изменения в правила поведения при пандемии коронавируса. Теперь привитые от COVID могут не уходить на самоизоляцию после контакта с заражённым пациентом.