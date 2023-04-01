По всему Петербургу открыли центры реабилитации для участников СВО

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На территории всех районов Санкт-Петербурга теперь открыты центры реабилитации для участников специальной военной операции на Украине, сообщил губернатор Александр Беглов. По его словам, которые приводит ТАСС, в этих учреждениях людям оказывается помощь в реабилитации и выздоровлении в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.

Реабилитационные и оздоровительные центры, в которых оказывается высококвалифицированная помощь участникам специальной военной операции, открыты во всех районах города. Эту работу мы провели по поручению президента, — заявил чиновник.

1 апреля Беглов посетил амбулаторный центр здоровья Приморского района на Мебельной улице. Там он осмотрел кабинеты врачей и психологов, лечебной физкультуры и массажа, а также успел пообщаться с добровольцем, проходящим курс реабилитации в центре, и матерью одного из бойцов.

Для каждого участника СВО курс подбирается индивидуально. При необходимости доктора выезжают на дом. В частности, помощь бойцам оказывается при помощи магнитотурботрона. Это прибор для магнитотерапии, который одновременно воздействует на различные органы, ткани и системы человека, оказывая лечебное, профилактическое и восстановительное действие.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил, что необходимо создать фонд помощи для ветеранов и семей погибших и раненных в СВО, который будет координировать решение всех социальных вопросов.

Глава государства говорил, что процесс получения помощи должен быть понятным и доступным.