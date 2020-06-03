По факту аварии в Норильске возбуждены новые уголовные дела

https://static.news.ru/photo/2cbb00bc-a5a6-11ea-99c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MyWildSiberia/vk.com

Новые уголовные дела возбуждены в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске. Генпрокуратура РФ держит ситуацию на особом контроле.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод), — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК». Гендиректору предприятия объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при эксплуатации других особо опасных производственных объектов. Региональному управлению Росприроднадзора поручено провести на предприятии внеплановую проверку.

Авария с разливом топлива произошла в Норильске 29 мая. Часть нефтепродуктов попала в местные водоёмы, в связи с чем был введён режим ЧС. По статье о загрязнении земли возбуждено уголовное дело красноярским управлением СКР.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МЧС Евгений Зиничев назвал в качестве причины аварии проседание сваи фундамента, которое привело к разгерметизации резервуара. В «Норникеле» полагают, что смещение опоры произошло из-за потепления в условиях вечной мерзлоты.