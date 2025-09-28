По делу об отравлении суррогатом в Ленобласти задержали 14 человек

Сотрудники правоохранительных органов Ленинградской области задержали уже 14 человек по делу об отравлении суррогатным алкоголем, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Проверка по факту произошедшего продолжается, возбуждены три уголовных дела.

В рамках трех расследуемых уголовных дел по фактам смертельных отравлений жителей в непосредственном надзорном сопровождении продолжается проведение обысков в местах сбыта и хранения, задержаны 14 лиц, причастных к распространению отравы, — заявили в прокуратуре.

Ранее в Ленинградской области после отравления спиртным жителей Сланцевского и Волосовского районов изъяли более 1000 литров суррогатного алкоголя. На тот момент подозреваемыми по делу проходили восемь человек.

Позднее заключил под стражу второго подозреваемого по делу о суррогатном алкоголе в Ленинградской области. Обвиняемыми являются двое местных жителей, которым предъявлены серьезные обвинения. Прокуроры поддержали ходатайство следствия о заключении их под арест.