Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей заявил, что его пытали по несколько дней подряд. Пришлось пройти через излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой, рассказал он РИА Новости.
По словам добровольца, он попал в плен к боевикам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они сильнее всего измывались над бойцами из регионов России.
Они через каждый час-два менялись, новые приходили и просто избивали. Они там ничего не записывали, они просто интересовались для себя, — рассказал Алексей.
По его словам, порой заставляли кричать «Слава Украине». Из пленных выбивали данные о том, где родились и где служили, какова численность их подразделений и какие позывные у личного состава.
Между пытками, по словам добровольца, приходилось часами лежать связанным на кафельном полу без еды и воды.
Ранее побывавший в украинском плену мобилизованный солдат из ЛНР рассказал о пытках со стороны украинских военных. По его словам, избиения происходили в подвальных помещениях, где ВСУ вели допросы. Он также сообщил, что ему завязывали глаза и пытали током.