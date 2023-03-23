Пленный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену Доброволец из ДНР: в украинском плену прошел через излюбленный ЦРУ метод пыток

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вернувшийся из украинского плена доброволец из Донецка Алексей заявил, что его пытали по несколько дней подряд. Пришлось пройти через излюбленный метод секретных тюрем ЦРУ — пытку водой, рассказал он РИА Новости.

По словам добровольца, он попал в плен к боевикам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Они сильнее всего измывались над бойцами из регионов России.

Они через каждый час-два менялись, новые приходили и просто избивали. Они там ничего не записывали, они просто интересовались для себя, — рассказал Алексей.

По его словам, порой заставляли кричать «Слава Украине». Из пленных выбивали данные о том, где родились и где служили, какова численность их подразделений и какие позывные у личного состава.

Между пытками, по словам добровольца, приходилось часами лежать связанным на кафельном полу без еды и воды.

Ранее побывавший в украинском плену мобилизованный солдат из ЛНР рассказал о пытках со стороны украинских военных. По его словам, избиения происходили в подвальных помещениях, где ВСУ вели допросы. Он также сообщил, что ему завязывали глаза и пытали током.