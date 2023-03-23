Племянница пришла в гости к дяде и незаметно выпала из окна В Калининграде девушка выпала из окна девятого этажа и погибла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калининграде 18-летняя девушка погибла, выпав из окна девятого этажа, сообщает портал «Клопс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным канала, калининградка ночевала в гостях у дяди, который не сразу заметил пропажу племянницы.

Как пишет портал, вечером 22 марта девушка пришла к дяде и осталась ночевать. Когда мужчина ушел спать, племянница осталась на кухне одна — выпивала, сидя на подоконнике, и переписывалась с парнем.

Проснувшись посреди ночи, дядя пошел на кухню, но девушки там не обнаружил, зато увидел распахнутое окно. По данным источника, мужчина решил, что племянница ушла. О ее смерти он узнал утром от полицейских.

В региональном СКР пояснили, что проводится проверка, выясняются обстоятельства гибели девушки.

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