Певица Zivert собрала тысячную толпу на концерте в Красноярске

https://static.news.ru/photo/0402ba70-36c9-11eb-a90a-fa163e074e61_660.jpg Фото: _zivert/instagram.com

Несмотря на пандемию и строгие ограничительные меры, на концерте певицы Zivert в Красноярске собралась внушительная толпа зрителей. Когда в Сети появились видео из зала, у многих появились вопросы к безопасности зала.

Как отмечает «Красноярский рабочий», зал вмещает 1700 человек, в связи с ограничением разрешена заполняемость не более 50% — соответственно, на мероприятие могли попасть порядка 850 зрителей. Билеты были полностью раскуплены ещё за неделю до концерта.

Посещение подобных мероприятий предполагает соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра с применением средств индивидуальной защиты. Однако, судя по видео, зрители не особенно заботились о том, чтобы находиться друг от друга на необходимом расстоянии. Кроме того, многие из них не надевали маски.

На эту ситуацию отреагировала телеведущая и политик Ксения Собчак. В своём Telegram-канале она сделала репост видео с концерта, где нарушения действительно очевидны.

Прямо сейчас идёт концерт Zivert в Красноярске. Или такое предвзятое отношение только к Басте? — говорится в подписи к ролику.

История грозит перерасти в скандальную после того, как большой резонанс получил концерт рэпера Басты в Санкт-Петербурге. С мероприятия также были выложены видео из зала, где заметно, что зрители игнорируют установленные ограничения. Городские власти выразили сильную обеспокоенность в связи с тем, что после выступления рэпера в Петербурге может резко возрасти число больных коронавирусом. Ледовый дворец, где состоялся концерт, изначально вообще грозили закрыть, но в итоге дело ограничилось штрафом на 480 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, вирусолог Павел Волчков назвал концерты в нынешнее время «пиром во время чумы». По его словам, понять, чем думают люди, отправляясь на массовые мероприятия в разгар пандемии, крайне сложно. Эти люди фактически провоцируют повышение смертности своих же близких.