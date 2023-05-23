В Санкт-Петербурге 47-летний мужчина за день до дня рождения был госпитализирован с острым пищевым отравлением, сообщают «Невские Новости» со ссылкой на информацию правоохранительных органов. В полиции уточнили, что петербуржец по ошибке съел капсулы с очистителем воздуха, перепутав их с конфетами.
Издание сообщает, что инцидент произошел вечером 22 мая в квартире на проспекте Авиаконструкторов. По словам супруги пострадавшего, она забыла убрать бытовую химию, оставив ее на подоконнике на кухне. В результате ее муж, страдающий олигофренией и болезнью Гентингтона, случайно съел освежитель, приняв капсулы за конфеты. Женщина увидела у мужа пену изо рта и сразу вызвала скорую помощь.
Пострадавшего госпитализировали с острым пероральным отравлением бытовой химией. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщает издание.
Болезнь Гентингтона — это наследственное прогрессирующее нейродегенеративное заболевание нервной системы, физические симптомы болезни выражаются в резких, внезапных неконтролируемых движениях.
Ранее в Ленобласти 14-летний подросток умер, надышавшись газом для заправки зажигалок. По данным правоохранительных органов, школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.