Петербург второй день подряд обгоняет Москву по смертности от COVID

https://static.news.ru/photo/0c586e70-2fcd-11eb-82fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа стали 79 человек. Это уже второй день подряд, когда количество умерших в городе больше, чем в столице. Такие данные приводит оперативный штаб.

Накануне в Петербурге также был поставлен антирекорд по смертям от опасного вируса, этот показатель в среду составил 85 человек, сообщают «Невские Новости».

За сутки положительные результаты тестирования получили 3 669 петербуржцев из 39 785 сдавших анализы. Выздоровели и выписаны из стационаров 1 862 жителя Северной столицы. Под наблюдением врачей остаются 2 803 пациента. В обсерваторе находится всего 31 человек. Всех остальных посчитали контактными или самоизолирующимися.

В Петербурге работает региональная информационно-справочная служба по вопросам COVID. Задать их можно по телефону 122. При этом волонтёры за сутки успешно выполнили 1835 заявок из 1968. В штабе сейчас трудятся 835 добровольцев, еще 178 проходят обучение. Они доставляют продукты и помогают гражданам на самоизоляции, в том числе пожилым, одиноким людям, а также многодетным и малообеспеченным семьям. Волонтёры за сутки привезли продуктовые наборы 30 288 горожанам.

Из-за того, что ситуация в Петербурге становится всё хуже, власти приняли решение увеличить на 15 число реанимационных коек с ИВЛ для тяжёлых больных во временном госпитале, развёрнутом в «Ленэкспо».

За прошедшие сутки на территории Москвы медики выявили 6075 новых случаев заражения COVID. В течение прошедших 24 часов из столичных больниц по выздоровлении были выписаны 6229 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом.

В общей сложности с болезнью смогли справиться 428 418 жителей города. Кроме того, в оперштабе заявили, что за период пандемии в Москве скончались 8603 пациента. Вечером накануне поступила информация, согласно которой за сутки в столице умерли 73 заболевших, писал NEWS.ru.