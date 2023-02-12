Пенсионерка подожгла банкоматы Сбербанка в Татарстане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилая женщина подожгла банкоматы Сбербанка в городе Азнакаево в Татарстане, передает издание «Подъем». Она вошла в помещение, где стояли два банкомата, и стала поливать пол горючей жидкостью, после чего подожгла ее и скрылась.

На место прибыли несколько бригад МЧС, однако пламя потухло до их приезда, отмечает издание. Отделение банка уцелело.

Позднее женщину вычислили и задержали полицейские. Мотив ее поступка пока неизвестен.

В пресс-службе банка подтвердили произошедшее и отметили, что женщине может грозить до 15 лет лишения свободы — в зависимости от квалификации ее действий.

Возгорание устранено, пострадавших нет, в момент инцидента отделение не работало. Филиал продолжит работу по графику с понедельника 13 февраля. Злоумышленницу уже задержали. В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование, — рассказал NEWS.ru представитель Сбербанка.

Ранее житель Подмосковья взял кредит на сумму более 1 млн рублей, а затем поджег отделение Сбербанка. Таким образом мужчина пытался защитить свои сбережения, поверив мошеннику. Работники банка потушили возгорание своими силами. Мужчину задержала полиция.

В августе прошлого года мужчина из Иркутска сжег кофемашину из-за того, что она не налила ему кофе. Перед этим он пытался решить вопрос со службой поддержки по телефону, однако там ему не помогли и он решился на отчаянный шаг.