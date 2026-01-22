Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 17:19

Педофил был осужден за насилие над малолетними сестрами

В Геленджике мужчина годами заставлял младших сестер снимать для него порно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд Геленджика вынес приговор 44-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности троих родственниц, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Мужчина годами развращал двух девочек младше 12 лет и принуждал их снимать для него порнографические фото и видео.

О происходящем стало известно благодаря старшей сестре девочек, которая, узнав о случившемся, призналась, что в раньше тоже подвергалась сексуальному насилию с его стороны. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, при этом подсудимый категорически отрицал свою вину на всех этапах процесса. Суд счел представленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта.

Он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на срок 10 лет, — прокомментировали решение в ведомстве.

Ранее в Новосибирске нетрезвый мужчина начал приставать к 15-летней школьнице возле магазина на улице Софийской. Со слов отца девочки, подросток находилась вместе с матерью, когда неизвестный схватил ее за руки и пытался уговорить уйти с ним. Девочка смогла вырваться и забежать внутрь магазина, где ее защитила мать.

