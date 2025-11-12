Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:24

Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск

МО РФ: полк ВСУ «Скала» девять раз пытался прорваться в окруженный Красноармейск

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Командование ВСУ задействовало печально известный 425-й штурмовой полк «Скала» для деблокирования окруженных подразделений в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, подразделение девять раз безуспешно пыталось прорваться со стороны населенного пункта Гришино.

Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населенного пункта Гришино, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что все атаки были отражены, что привело к значительным потерям украинской стороны. В итоге ВСУ лишились 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

Три недели назад на Сумском направлении также фиксировались три контратаки подряд со стороны украинских военных. В операциях был задействован 425-й отдельный штурмовой полк «Скала», который ранее восстановил свою боеспособность. Все эти попытки оказались безрезультатными.

Россия
СВО
Украина
Красноармейск
потери ВСУ
