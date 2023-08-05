Патологоанатом отделался штрафом за хранение дома целого арсенала оружия Патологоанатома из Свердловской области оштрафовали на 200 тысяч рублей за хранение оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патологоанатому из города Сухой Лог в Свердловской области назначали штраф в 200 тысяч рублей за хранение дома целого арсенала оружия, сообщил Telegram-канал Mash. Суд учел, что мужчина является единственным специалистом в городе, и приговорил его к семи годам условно вместо 15 лет лишения свободы.

По информации канала, коллекционирование оружия было хобби 68-летнего россиянина. Он переделывал холощенные стволы в боевые, а также собирал взрывчатку. После обнаружения арсенала мужчину задержали.

Учитывая место работы, хорошую характеристику россиянина, а также инвалидность второй группы, суд назначил ему штраф.

Ранее оперативники провели обыск в квартире фигуранта уголовного дела об изнасиловании из Санкт-Петербурга. Они обнаружили у обвиняемого несколько единиц оружия, в том числе, пистолет, карабин, винтовку и пулемет. Уточняется, что россиянин позиционировал себя как заядлый охотник и семьянин.

Позднее Telegram-канал Mash опубликовал фотографии оружейного арсенала мужчины. На распространенных в Сети кадрах также можно заметить винторез и винтовку для спецподразделений. Кроме того, в доме обвиняемого обнаружили реактивы и химикаты.