Пассажирский Boeing подал сигнал тревоги над Каспийским морем Flightradar24: пассажирский Boeing подал сигнал тревоги над Каспийским морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский Boeing, следующий по направлению Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем, сообщает Flightradar24. Воздушное судно снизило высоту до трех тысяч метров. Уточняется, что экипаж самолета выполнил разворот и направился обратно в столицу Чечни.

В какой-то момент самолет пропал с радара на сайте веб-сервиса, однако позже вновь появился на карте. Сейчас изображение самолета подсвечивается красным светом. На 15:54 мск он почти вернулся в Чеченскую Республику.

Ранее сообщалось, что пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП в пяти километрах от деревни Моньясово в Рязанской области. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета помимо пилота находился пассажир, они не пострадали.

21 июня самолет Ан-2 пропал с радаров на пути к Вертикальному в Якутии. Он перевозил тонну груза по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг рано утром. Воздушное судно было обнаружено 1 июля экипажем спасательного вертолета Ми-8. По данным регионального главка МЧС, возле самолета найдено тело обгоревшего человека, еще одно — в кабине.