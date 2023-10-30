Стало известно, где прятали пассажиров из Тель-Авива в Дагестане Пассажиров из Тель-Авива эвакуировали из аэропорта на военную базу в Дагестане

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Пассажиров прибывшего в Махачкалу из Тель-Авива самолета эвакуировали из аэропорта на военную базу из-за вспыхнувших там беспорядков, сообщает Ynetnews, ссылаясь на очевидца. 26-летний Шмуэль был одним из 45 пассажиров рейса авиакомпании Red Wings Airlines и одним из 16 израильтян на борту.

Как рассказал молодой человек, он приехал в Россию навестить свою невесту. При этом, по его словам, большинство израильтян на борту намеревались добраться до Москвы, а Махачкала была для них промежуточной остановкой.

Мы видели, как люди бежали к взлетно-посадочной полосе аэропорта и бросали камни в наш автобус. Внутри автобуса кричали дети, а еще девочка была ранена осколками стекла. Я не знаю, израильтянка она или местная. Здесь был очень большой беспорядок, было страшно, — вспоминает Шмуэль.

В какой-то момент протестующие остановили автобус, зашли внутрь и начали спрашивать пассажиров мусульмане они или евреи. Молодой человек признался, что соврал, ответив, что он мусульманин, потому что боялся за свою жизнь. Через некоторое время полиция разогнала толпу и доставила пассажиров к вертолету, который отвез их на военную базу в другом городе, оттуда некоторые улетели в Москву, добавил он.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что израильские граждане не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы. Среди них были дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. По его словам, все израильтяне были вывезены и уже покинули дагестанский город.