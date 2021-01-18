Парки Москвы отменяют крещенские купания из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/447fcb52-59be-11eb-b60b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что московские власти официально не отменили крещенские купания, парки столицы отменяют запланированные мероприятия.

На официальном сайте столичной мэрии не появилось никакой информации о проведении крещенских купаний, хотя в прошлом году для этого были созданы более 40 точек.

В прорубь нельзя будет погрузиться в «Сокольниках», в Воронцовском парке, около Измайловского Кремля, в Царицыно и других местах

Управа Обручевского района заявила, что в период с 18 на 19 января 2021 года крещенские купания на территории Воронцовского парка на Большом Воронцовском пруду не запланированы в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Также не будут проводиться крещенские купания на Оленьем пруду в парке «Сокольники».

Места выхода на лёд огородят, рядом будет дежурить охрана, — сообщила дирекция парка.

Отмечается, что информация о проведении крещенских купаний, появившаяся в СМИ, не является актуальной.

Нельзя будет искупаться в парке «Фили», в парках «Северное Тушино» и «Усадьба Воронцова» место для купания будет огорожено, рядом выстроится охрана, которая будет следить за запретом.

Как писал NEWS.ru, сенатор и заслуженный врач России Татьяна Кусайко предостерегла людей с хроническими заболеваниями от купания в проруби. По её словам, лучше принять контрастный душ. От крещенских купаний следует отказаться людям с болезнями сердечно-сосудистой системы, суставов и мочеполовой системы. В некоторых случаях хронические болезни могут обостриться, а также развиться пневмония.