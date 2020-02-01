https://static.news.ru/photo/480e29e2-44d1-11ea-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вспышка от метеорита озарила ночное небо над Уралом. Падение космического объекта могли видеть жители Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.

Явление снял на камеру житель Ирбитского района Свердловской области и опубликовал на YouTube-канале Starvisor. По предварительной оценке, небесное тело вспыхнуло на высоте 30 км. Обычно глыбы взрывают в атмосфере Земли, но в данном случае этого не произошло. Болид пронёсся над территорией России ночью 30 января 2020 года (03:13 по времени Екатеринбурга).

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США, Швейцарии и Австралии обнаружили на Земле звёздную пыль, которая образовалась раньше Солнечной системы.

Исследователи изучили фрагмент Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году. Для этого они раздробили его в порошок и после растворения в кислоте изучили оставшиеся нерастворимые частицы.

В результате получились частицы карбида кремния размером до 8 микрометров — крошечные микроскопические пресолярные зёрна, которые возникли в далёкой звезде где-то между 5 и 7 млрд лет назад. Принято считать, что возраст Солнца 4,5–4,6 млрд лет.