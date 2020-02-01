Вспышка от метеорита озарила ночное небо над Уралом. Падение космического объекта могли видеть жители Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.
Явление
Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из США, Швейцарии и Австралии обнаружили на Земле звёздную пыль, которая образовалась раньше Солнечной системы.
Исследователи изучили фрагмент Мурчисонского метеорита, упавшего в Австралии в 1969 году. Для этого они раздробили его в порошок и после растворения в кислоте изучили оставшиеся нерастворимые частицы.
В результате получились частицы карбида кремния размером до 8 микрометров — крошечные микроскопические пресолярные зёрна, которые возникли в далёкой звезде где-то между 5 и 7 млрд лет назад. Принято считать, что возраст Солнца 4,5–4,6 млрд лет.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен