https://static.news.ru/photo/1133e46a-ce26-11e9-a67f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о мере ответственности чиновницы, оскорбившей пострадавших от паводка в Иркутской области, находится в компетенции властей региона.

Этот вопрос — в ведении региональных властей, — цитирует ТАСС Пескова.

Как писал News.ru, иркутский губернатор подтвердил отстранение чиновницы Ирины Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от паводка. 15 августа в СМИ распространилась аудиозапись, на которой женщина, которую считают Ириной Алашкевич, нелицеприятно отзывается о людях, пострадавших от наводнения в Тулуне. Среди прочего она называет жертв паводка «бичами» и «быдлом», а также заявляет, что они плохо одеты и имеют два класса образования. Губернатор Иркутской области позже заявил, что в аудиозаписи были найдены признаки монтажа.