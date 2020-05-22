Отравляющая воздух угольная пыль привела к прокурорским проверкам в Находке

https://static.news.ru/photo/08d4eed2-9c29-11ea-b786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Денисов/РИА Новости

Более 40 нарушений выявлено в ходе проверки предприятий по перевалке угля в морских портах Находка и Восточный в Приморском крае. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В списке претензий — отсутствие работ по очистке от угольной пыли подъездных путей к складам, проездов, проходов, причальных сооружений и рабочих мест. Помимо этого, через подпорные стенки и щиты просыпался груз, а контроль показателей предельно допустимых концентраций вредных веществ не осуществлялся вовсе.

Всё это приводило к загрязнению бухты Находка угольной пылью, сказано в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Виновные юридические и должностные лица оштрафованы на общую сумму 160 тысяч рублей, 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Проверки продолжаются.

Как писал NEWS.ru, в августе 2017 года президент Владимир Путин призвал считаться с интересами жителей городов с морскими портами, где происходит перевалка угля открытым способом. Эта процедура, по словам главы государства, ухудшает экологическую обстановку. Об этом он заявил, после того как в июне 2017 года на прямой линии мальчик из Находки сообщил о проблемах с воздухом в населённом пункте.

Тогда власти региона отмечали, что остановят работу компаний по перевалке угля, которые не перейдут в 2020 году на закрытый способ проведения работ. Кроме того, с таких предприятий предлагали взимать экологический налог.