Отели предоставят Москве скидку до 60% на размещение медиков

https://static.news.ru/photo/14fecdcc-7feb-11ea-beb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Московские гостиницы намерены предоставить столичным властям скидку до 60% на размещение медиков, борющихся с коронавирусом, и услуги для них. Об этом сообщила руководитель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева.

Есть гостиницы, которые предоставляют медикам номера бесплатно, а все остальные услуги, которые компенсируются за счёт бюджета города, делают с существенной скидкой — до 60% от первоначальной стоимости, — сказала в эфире телеканала «Россия-24» Проничева.

Она добавила, что московские отели уже усилили санитарный режим. Планируется, что в программе временного расселения медработников примут участие около 20 гостиниц и пять служб такси. Заезд медработников в гостиницы начался с 12 апреля.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин распорядился предоставить медикам бесплатные места в гостиницах. Кроме того, врачам в столице не придётся платить за услуги такси. Об этом сообщили в пресс-службе градоначальника. По её данным, оплата проезда на такси на работу и обратно, а также проживание в номерах гостиниц будет осуществляться за счёт бюджета. В гостиницах медработникам обеспечат комфортные условия для проживания, отдыха и восстановления, питание два раза в день и другие услуги.