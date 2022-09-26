Опубликованы кадры с раненными при стрельбе в школе Ижевска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились первые видео с раненными в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске. На одном из кадров ученика без сознания выносят из здания сотрудники правоохранительных органов на носилках.

На место ЧП тем временем прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что привлечены все спецслужбы и скорая помощь.

Утром 26 сентября в правоохранительные органы поступил тревожный звонок о стрельбе в школе в Ижевске. Мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

В результате атаки на учебное заведение погибли школьники и взрослые. По состоянию на 11:10 мск сообщается о шести убитых, среди них дети 10, 11 и 15 лет, а также трое взрослых, включая охранника.

По предварительным данным, стрелок покончил с собой.