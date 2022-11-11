Опубликованы кадры с церемонии прощания с Кириллом Стремоусовым

Фото: t.me/Stremousov_Kirill

В кафедральном соборе Симферополя начинается церемония прощания с замглавы администрации Херсонской области Кириллом Стремоусовым, ее кадры публикует РИА Новости. Стремоусова будут хоронить в открытом гробу, его лицо прикрыто вуалью.

Стремоусов погиб 9 ноября в ДТП в Херсонской области. Автомобиль, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком. Предполагается, что виновником аварии является водитель грузовой машины. По предварительным данным, он совершил опасный маневр, а водитель Стремоусова не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения.

Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Русская община Крыма намерена обратиться к местным властям с предложением назвать именем Стремоусова одну из улиц в Симферополе. Сенатор Сергей Цеков назвал погибшего очень положительным и выдержанным человеком, чья жизнь является примером.