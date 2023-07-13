Опубликованы фото с места падения самолета в Новосибирске Трое человек пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске

Фото: vk.com/mchs_54

Трое человек пострадали при аварийной посадке самолета в Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС региона. В сообщении пресс-службы ведомства в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что ЧП произошло в лесополосе, госпитализированы только два человека, а третий от стационарной помощи отказался.

Сообщение о происшествии поступило в 21:10 местного времени. Частный легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в лесном массиве около городского аэропорта «Северный» в Заельцовском районе Новосибирска. Горения не произошло. На борту находились три человека, двоих из них медики госпитализировали с травмами различной степени тяжести, третий от госпитализации отказался, — сообщили в МЧС.

Всего в поиске самолета участвовали 19 сотрудников и 6 единиц техники.

24 июня в городе Павловске Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Пострадал один человек.