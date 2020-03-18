Приблизительно четыре тысячи домов могут оказаться в зоне подтопления на первые паводки. Пострадать могут 17 населённых пунктов в Новосибирской области. Об этом
При худшем варианте в зоне возможного подтопления может оказаться около четырёх тысяч домов в 17 населённых пунктах, — процитировали главу области в «Интерфаксе».
Он отметил, что первая волна ожидается во второй декаде апреля. Уточняется, что также могут пострадать от затопления автомобильные дороги.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Минсельхоз проводит с 16 марта постоянный мониторинг паводковой ситуации и технического состояния гидротехнических сооружений.
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