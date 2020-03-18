https://static.news.ru/photo/6c3451e6-68c8-11ea-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gottfried Czepluch via www.imago/www.imago-images.de/GlobalLookPress

Приблизительно четыре тысячи домов могут оказаться в зоне подтопления на первые паводки. Пострадать могут 17 населённых пунктов в Новосибирской области. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на губернатора области Андрея Травникова.

При худшем варианте в зоне возможного подтопления может оказаться около четырёх тысяч домов в 17 населённых пунктах, — процитировали главу области в «Интерфаксе».

Он отметил, что первая волна ожидается во второй декаде апреля. Уточняется, что также могут пострадать от затопления автомобильные дороги.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минсельхоз проводит с 16 марта постоянный мониторинг паводковой ситуации и технического состояния гидротехнических сооружений.