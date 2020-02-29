Министерство сельского хозяйства введёт режим постоянного мониторинга паводковой ситуации и технического состояния гидротехнических сооружений. Он начнёт действовать с 16 марта, сообщили в ведомстве.
Минсельхоз уже отдал распоряжения подведомственным организациям по мелиорации обеспечить надлежащее состояние объектов в период весеннего половодья и паводков. Там отчитались, что уже сформированы аварийно-спасательные бригады, оснащённые необходимой техникой и запасом горюче-смазочных и строительных материалов,
Одновременно с этим на гидротехнических сооружениях идут плановые ремонтные работы и их очистка от заиления и растительного мусора. В большинстве водохранилищ в преддверии весны снижают запасы воды, чтобы сформировать резервный объём для приёма паводковых вод.
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