Около 150 человек пришли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/192edd40-313b-11eb-adfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalnykhv/twitter.com

Зафиксирован спад протестной активности в Хабаровске, где традиционно по субботам проходят несанкционированные митинги в поддержку арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора края Сергея Фургала.

Отмечается, что в краевом центре установилась зимняя погода, температура воздуха составляет -7... -8 градусов. Люди, около 50 человек, начали собираться у здания администрации около полудня, полицейским они объясняли, что вышли на одиночные пикеты и не планируют проводить шествие, сообщает DVHAB.

На сотрудников правоохранительных органов, как отметили корреспонденты, собравшиеся реагировали агрессивно, оскорбляя их словесно. Около 12:30 шествие всё же началось и через час закончилось в начале маршрута — на площади Ленина. Во время акции неизвестные запустили петарды на пути протестной колонны.

Сегодня у неработающих фонтанов, расположенных в центре площади Ленина, собралось менее 150 человек... Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все митингующие остаются под пристальным вниманием силовых структур, — говорится в сообщении администрации края.

Арестованный 9 июля 2020 года экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал находится в СИЗО «Лефортово». Он подозревается в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Политик отказывается признавать вину. 25 ноября срок ареста продлили до 9 марта 2021 года. Протесты в Хабаровском крае начались после ареста бывшего губернатора.

Как писал NEWS.ru, при проведении компьютерной томографии лёгких у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нашли патологические изменения лёгкого, сообщила член московской наблюдательной комиссии Ева Меркачёва. По её словам, однозначную причину процесса врачи назвать не могут, так как необходимо проведение серьёзного обследования.