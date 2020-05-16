Ограничения из-за коронавируса начали снимать в Астраханской области

https://static.news.ru/photo/11ecf026-9785-11ea-a8cd-fa163e074e61_660.jpg Игорь Бабушкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В Астраханской области началось поэтапное снятие ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин, чьё обращение опубликовано на сайте администрации.

Сегодня в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора мы вводим в действие план поэтапной отмены ограничительных мер, вызванных эпидемией коронавируса, — сказал Бабушкин.

Он подчеркнул, что на протяжении шести дней коэффициент распространения болезни снижался и достиг 1.

В частности, в регионе отменяется пропускной режим. Разрешаются прогулки более чем по два человека с соблюдением дистанции. Однако масочный режим продолжает действовать.

Снова начинают работать парикмахерские, магазины промышленных товаров площадью не более 400 кв. метров, химчистки.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории Москвы пора ослабить режим самоизоляции и разрешить жителям столицы гулять на свежем воздухе, заявил в разговоре с журналистами заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.