Огонь охватил гостиничный комплекс на площади 400 «квадратов» в Якутске

Фото: t.me/mchs_official

Гостиничный комплекс в Якутске охватил сильный пожар, сообщили в МЧС России. Огонь распространился на площади примерно 400 квадратных метров, к ликвидации возгорания привлечены 59 специалистов и 13 единиц техники.

В настоящее время самостоятельно эвакуировались 50 человек. По предварительной информации, площадь пожара 400 квадратных метров, — уточнили в МЧС.

Ранее сильный пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании на территории промзоны в восточной части Москвы. Там загорелись покрышки и мусор. Свидетели происшествия опубликовали видеокадры пожара, снятые неподалеку от места происшествия.

Накануне в Москве загорелся мишленовский ресторан Twins Garden. По предварительной информации, в элитном заведении вспыхнула вытяжка. Известно, что из ресторана в связи с происшествием были эвакуированы 15 человек, возгорание удалось быстро потушить. Данных о пострадавших нет. Также неизвестно, приезжали ли на место ЧП пожарные или персонал ликвидировал огонь собственными силами.