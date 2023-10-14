Cклад на территории промзоны вспыхнул на востоке Москвы

Фото: МЧС России

Сильный пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании на территории промзоны в восточной части Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, там загорелись покрышки и мусор. Инцидент произошел по адресу: 1-й Иртышский проезд, д. 1, стр. 18. Очевидцы опубликовали видеокадры пожара, снятые неподалеку от места происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит горение в неэксплуатируемом здании в промзоне, горят мусор и покрышки. Огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Предварительно, пострадавших нет, — уточнили в МЧС.

По состоянию на 12:35 мск, пламя было локализовано на площади 120 кв. м, пожарные подразделения проводят работы по полной ликвидации пожара.

В сентябре на северо-востоке столицы загорелось здание строящегося ЖК «Физтех Сити». Площадь возгорания составляла 70 кв. м, двое человек были эвакуированы. Предварительной причиной ЧП назвали возгорание утеплителя и стройматериалов.

До этого в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.