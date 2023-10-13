Мишленовский ресторан загорелся в центре Москвы «112»: пожар произошел в мишленовском ресторане Twins Garden в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в мишленовском ресторане Twins Garden в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «112». По информации канала, в элитном заведении вспыхнула вытяжка.

Отмечается, что из ресторана в связи с происшествием были эвакуированы 15 человек, возгорание удалось быстро потушить. Данных о пострадавших нет. Также неизвестно, приезжали ли на место ЧП пожарные или персонал ликвидировал огонь собственными силами.

Осенью 2021 года ресторан Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких получил две звезды «Мишлен». Высшим признанием считается три мишленовские звезды.

Ранее в московском ресторане Frank by Basta в Камергерском переулке от праздничного фонтана загорелся потолок. По данным Telegram-канал Mash, официанты заведения зажгли фонтаны в честь дня рождения одного из посетителей. Огонь от фейерверка перекинулся на новогоднее украшение на потолке ресторана, пламя потушили сотрудники заведения. Обошлось без пострадавших, счета покрыло заведение.

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