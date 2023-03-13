ПВО сбила четыре ракеты в небе над Белгородом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили четыре украинские ракеты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки пострадала женщина.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей, — написал Гладков.

Он добавил, что в настоящее время бригада скорой помощи везет пострадавшую в больницу: у нее диагностировали сотрясение мозга. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

В результате обстрела есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев, а также оперативные и аварийные службы выехали на место случившегося.

Ранее украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородской области. Под огонь попал местный житель, он получил травму руки. Еще один снаряд попал в ангар на территории сельскохозяйственного предприятия.