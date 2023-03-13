В небе над Белгородом и Белгородским районом сбили четыре украинские ракеты, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что в результате атаки пострадала женщина.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Было сбито 4 ракеты. Последствия на земле уточняются. Уже известно об одной пострадавшей, — написал Гладков.
Он добавил, что в настоящее время бригада скорой помощи везет пострадавшую в больницу: у нее диагностировали сотрясение мозга. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.
В результате обстрела есть повреждения от обломков ракет в двух частных домовладениях. Глава Белгородского района Владимир Перцев, а также оперативные и аварийные службы выехали на место случившегося.
Ранее украинские военные обстреляли село Ясные Зори Белгородской области. Под огонь попал местный житель, он получил травму руки. Еще один снаряд попал в ангар на территории сельскохозяйственного предприятия.