Почти 20 человек пострадали в результате шторма на юге России Один человек погиб и 18 пострадали во время шторма в Южном федеральном округе

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В Южном федеральном округе в результате непогоды пострадали 19 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По их информации, среди них есть один погибший. По данным МЧС России, из зон подтопления в общей сложности эвакуировали 995 человек, среди которых 179 детей.

По состоянию на 06:00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб, — сказано в сообщении.

Уточняется, что жертвой стихии стал житель Крыма, еще семь граждан республики пострадали, двое из них госпитализированы. В Краснодарском крае число пострадавших составило шесть человек, среди них один ребенок. В Севастополе пострадали пять жителей, в том числе один несовершеннолетний, в больницу доставлены два человека.

Как сообщает МЧС России, в Крыму, Краснодарском крае и Донецкой Народной Республике затопило 324 жилых дома. Спасатели продолжают откачивать воду из зданий и придомовых территорий. Энергоснабжение и теплоснабжение в ДНР и Краснодарском крае полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что во время шторма в Сочи погиб один человек. Тело неизвестного мужчины выловили в центре города.