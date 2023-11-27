Один человек погиб во время шторма в Сочи

Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Один человек погиб во время бушующего в Сочи шторма, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, тело выловили в центре города в районе ресторана «Старгород» на Приморской улице.

Советник главы Республики Крым Олег Крючков ранее сообщил о смерти одного человека в регионе из-за природного катаклизма. Мужчина отправился смотреть на волны во время шторма в Крыму. Он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», однако затем не вернулся домой.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что обрушившийся на Крым шторм стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений. Он отметил, что похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.

Ранее в Сочи рухнул трехэтажный дом, так как вода подмыла землю под зданием. Все жители были эвакуированы заранее, никто не пострадал. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо. На видео заснят момент разрушения дома. По всей площади постройки до крушения видны сильные трещины.

В Краснодарском крае шторм повалил деревья на железнодорожные пути, повреждено несколько участков полотна. В связи с этим порядка 50 поездов задерживаются. Пассажирам обеспечен подвоз воды и еды, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.