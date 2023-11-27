Синоптик назвал шторм в Крыму самым мощным за историю наблюдений Вильфанд сравнил шторм в России с бурей времен Крымской войны XIX века

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Шторм, обрушившийся на Республику Крым, стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.

Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений, — указал синоптик.

Он спрогнозировал трехдневную продолжительность «беспокойной ситуации» на черноморском побережье. По мнению Вильфанда, осадки и сильный ветер в регионе продолжатся до среды.

В Крыму и Краснодарском крае 26 и 27 ноября прошел мощный шторм. В аквариуме-музее в Севастополе погибли 500 редких рыб. Под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. Также во время непогоды в Симферополе и Евпатории минимум шесть человек пострадали.

В некоторых регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил глава полуострова Сергей Аксенов. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь 26 ноября. Все экстренные службы приведены в полную готовность.

Советник главы республики Олег Крючков, в свою очередь, отмечал, что стихия привела к небывалым по масштабам разрушениям в Крыму. Ущерб от удара стихии пока оценивают, но он очень большой. Он добавил, что такого шторма в республике не случалось никогда и произошедшее стало большой трагедией для всего полуострова.