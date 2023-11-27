Шторм-убийца разрушил пляжи и смыл дома: кадры последствий стихии Развожаев: в аквариуме Севастополя из-за шторма погибли 500 морских животных

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Крыму и Краснодарском крае 26–27 ноября прошел мощный шторм. В севастопольском аквариуме погибли 500 редких рыб. Под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. Какие последствия стихии, как море смыло дома и разрушило пляжи?

Как погибли животные

В Севастопольском морском аквариуме затопило зал, погибли более 500 «морских животных», сообщил губернатор Михаил Развожаев. В зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», которая состоит из экзотических рыб со всего мира.

Кроме того, ущерб получил Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории, сообщил Развожаев. В радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.

Что известно о погибшем мужчине в Крыму

Мужчина погиб в Крыму из-за непогоды, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Это произошло в селе Морское под Судаком.

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сказал Крючков.

Отмечается, что он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», однако затем не вернулся домой.

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Какие последствия шторма в Сочи и Адлере

Стихия разбушевалась и в Краснодарском крае. Если в Крыму море вышло из берегов, в Краснодарском крае был ураган — он повалил более 250 деревьев и крыши пяти зданий. Если в Крыму море вышло из берегов, в Краснодарском крае бушевал ураган — он повалил более 250 деревьев и крыши пяти зданий. Около 50 пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды, идет ликвидация последствий отключения электричества и падения деревьев на пути.

В Краснодарском крае близ Анапы сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за сильного шторма. Борт находится примерно в 150 метрах от пляжа.

По итогам шторма 500 тысяч жителей Крыма остались без света.

В Лоо стихия разрушила трехэтажный дом.

Сообщается, что ситуация начинает ухудшаться в Краснодарском крае и ураган постепенно превращается в шторм.

Какие последствия шторма в Крыму

27 ноября объявлен в Крыму выходным днем. Шторм повредил газопровод в Ялте, большинство горожан остались без газа. Также жителей полуострова предупредили о возможных проблемах с водоснабжением.

На западе Крыма шторм разрушил пляжи, сильно пострадала инфраструктура.

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