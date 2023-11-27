В Крыму и Краснодарском крае 26–27 ноября прошел мощный шторм. В севастопольском аквариуме погибли 500 редких рыб. Под Судаком погиб человек, еще один пропал без вести. Какие последствия стихии, как море смыло дома и разрушило пляжи?
Как погибли животные
В Севастопольском морском аквариуме затопило зал, погибли более 500 «морских животных», сообщил губернатор Михаил Развожаев. В зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», которая состоит из экзотических рыб со всего мира.
Кроме того, ущерб получил Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории, сообщил Развожаев. В радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.
Что известно о погибшем мужчине в Крыму
Мужчина погиб в Крыму из-за непогоды, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Это произошло в селе Морское под Судаком.
«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — сказал Крючков.
Отмечается, что он сказал родственникам, что дойдет до пляжа в районе рынка «Русич», однако затем не вернулся домой.
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
Шторм в Новороссийске
Фото: Юрий Березнюк/ТАСС
Шторм в Новороссийске
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/gorlov_evgeniy
Последствия шторма в Севастополе
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России помогают жителям Евпатории в условиях шторма
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/razvozhaev
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: t.me/sevastopolofficial
Последствия шторма в Севастополе
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Шторм в Сочи
Какие последствия шторма в Сочи и Адлере
Стихия разбушевалась и в Краснодарском крае. Если в Крыму море вышло из берегов, в Краснодарском крае был ураган — он повалил более 250 деревьев и крыши пяти зданий. Если в Крыму море вышло из берегов, в Краснодарском крае бушевал ураган — он повалил более 250 деревьев и крыши пяти зданий. Около 50 пассажирских поездов задерживаются из-за непогоды, идет ликвидация последствий отключения электричества и падения деревьев на пути.
В Краснодарском крае близ Анапы сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за сильного шторма. Борт находится примерно в 150 метрах от пляжа.
По итогам шторма 500 тысяч жителей Крыма остались без света.
В Лоо стихия разрушила трехэтажный дом.
Сообщается, что ситуация начинает ухудшаться в Краснодарском крае и ураган постепенно превращается в шторм.
Какие последствия шторма в Крыму
27 ноября объявлен в Крыму выходным днем. Шторм повредил газопровод в Ялте, большинство горожан остались без газа. Также жителей полуострова предупредили о возможных проблемах с водоснабжением.
На западе Крыма шторм разрушил пляжи, сильно пострадала инфраструктура.