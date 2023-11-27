Сильный шторм повредил ж/д пути и запер пассажиров 50 поездов В Лазаревском остановили движение более 50 поездов из-за повреждения ж/д путей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный шторм повалил деревья на железнодорожные пути на нескольких участках полотна в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба РЖД. В связи с этим задерживается порядка 50 поездов. Пассажирам обеспечен подвоз воды и еды, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. Движение на побережье приостановлено, — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий стихии привлечены около 150 железнодорожников, уточнили в компании. Они восстанавливают контактную сеть и расчищают полотно. На места аварии также направили противоразмывные поезда с необходимым материалом.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах Крыма был введен режим чрезвычайной ситуации из-за шторма. Глава региона Сергей Аксенов уточнил, что все службы приведены в полную готовность. Пик непогоды пришелся на вечер и ночь 26 ноября.