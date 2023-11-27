Минздрав РФ назвал число пострадавших из-за непогоды в Евпатории Минздрав РФ: семь человек пострадали во время шторма в Евпатории

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Семь человек пострадали в крымской Евпатории во время шторма, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения России. По данным ведомства, двое из них получили травмы средней степени тяжести, они доставлены в Евпаторийскую городскую больницу. Пять человек получили амбулаторную помощь, их жизни ничего не угрожает.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на территории Республики Крым в городе Евпатории пострадали семь человек, — говорится в сообщении.

Представители пресс-службы ведомства также подчеркнули, что федеральный Центр медицины катастроф продолжает следить за ситуацией в Крыму и Краснодарском крае, где наблюдается мощный шторм. Информация об ущербе, нанесенном населенным пунктам в результате непогоды, уточняется.

Пресс-служба МЧС России ранее сообщила о четверых пострадавших и одном пропавшем без вести в результате сильного шторма в Крыму. Понедельник, 27 ноября, объявлен в регионе выходным днем. Жителей полуострова предупредили, что из-за непогоды могут наблюдаться проблемы с водоснабжением, газом и электроэнергией. На городских и пригородных маршрутах затруднено движение транспорта.