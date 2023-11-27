В Крыму затопило улицы, идет эвакуация: фото последствий шторма

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Шторм в Сочи

В результате сильного шторма в Крыму один человек пропал без вести, четверо пострадали, сообщили в пресс-службе МЧС России. Всю ночь сотрудники МЧС России вели эвакуацию людей из подтопленных домов и оказывали помощь пострадавшим.

Из-за шторма понедельник, 27 ноября, объявлен в Республике Крым выходным днем, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Подобное решение было принято и в Севастополе. Предприятие «Вода Крыма» предупредило жителей полуострова о возможных проблемах с водоснабжением из-за неблагоприятной погоды.

Разбушевавшийся шторм повредил газопровод в Ялте, заявила глава администрации города Янина Павленко. По ее словам, 95 абонентов остались без газа, также есть перебои с электроэнергией. На городских и пригородных маршрутах частично затруднено движение транспорта. Мощный ветер сорвал крыши с нескольких домов, упавшие обломки крыш повредили кровли других зданий.

Кроме того, в Севастополе нарушено энергоснабжение в 354 жилых домах с населением более 2600 человек. 311 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуированы из Евпатории и Сакского района Крыма из-за непогоды, в пунктах временного размещения находится 71 человек.

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