Трехэтажный дом рухнул в Сочи из-за непогоды SHOT: никто не пострадал в результате обрушения дома в Сочи из-за непогоды

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Трехэтажный дом рухнул в Сочи из-за непогоды, сообщает Telegram-канал SHOT. Обрушение произошло в микрорайоне Лоо, под зданием подмыло землю. Все жители эвакуировались заранее, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Лазаревском районе Сочи шторм повредил железнодорожные пути, вследствие чего частично обрушился грунт. В настоящее время более 50 поездов задерживаются. Пассажиров обеспечили едой и водой. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим, последствия удара стихии оперативно устраняются.

В пресс-службе железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс» также заявили, что следующий из Симферополя в Адлер состав задерживается из-за размыва пути на перегоне Лазаревское — Разъезд Водопадный.

До этого метеорологи спрогнозировали волны высотой до восьми метров на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе. Ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах. Также дерево раздавило автобусную остановку, из-под крыши которой чудом успели разбежаться местные жители. Кроме того, повреждено здание школы в Архипо-Осиповке, площадь разрушения составила примерно 150 метров.