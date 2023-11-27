Пассажирам вернут деньги за испорченные черноморским штормом поездки ФПК пообещала вернуть деньги пассажирам поездов из-за шторма на Черном море

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Пассажиры задержанных и отмененных из-за стихии на черноморском побережье поездов смогут вернуть или обменять билеты без дополнительных сборов, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании. Там уточнили, что стихия повлияла на движение 21 поезда формирования АО «ФПК», три из них прибыли в конечные пункты, четыре поезда отменены.

Возврат и обмен проездных документов можно совершить без дополнительных сборов и плат. <...> Всем пассажирам, на поездки которых повлияла ситуация с непогодой, будут начислены баллы «РЖД Бонус», — говорится в сообщении.

Ранее метеорологи спрогнозировали волны высотой до восьми метров на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе. Ураган наблюдается и в других южных городах: сильный ветер в Сочи привел к локальным нарушениям электроснабжения на некоторых улицах. Также дерево раздавило автобусную остановку, из-под крыши которой чудом успели разбежаться местные жители. Позднее еще несколько рухнувших деревьев перекрыли железнодорожные пути, из-за чего поезда в настоящее время отправляются с задержками.

Ночью 27 ноября из-за шторма в Черном море у берегов Анапы сел на мель сухогруз Blue Shark под флагом Белиза. Росморречфлот сообщал, что на борту товарного судна находится 21 член экипажа, среди них граждане Сирии, Индии и Египта. Сильный ветер сорвал судно с якорей, когда оно стояло в порту Тамани, куда прибыло для погрузки ячменя для поставки в Египет.