Рухнувшие из-за урагана деревья перекрыли железнодорожные пути в Сочи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Деревья рухнули на железнодорожные пути в Сочи, на место направлены рабочие бригады РЖД, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. Там отметили, что движение пассажирских поездов осуществляется с задержкой.

О ситуации с непогодой в Сочи: из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка в движении пассажирских поездов. К месту направили ремонтно-восстановительные бригады РЖД, — отметили представители ведомства.

До этого в Адлере дерево рухнуло на автобусную остановку, когда там находились люди. На опубликованных кадрах видно, как от удара металлическую конструкцию буквально расплющило. По предварительным данным, никто не пострадал.

Несколько часов назад жители Краснодара опубликовали в Сети фото и видео, на которых видно, как ураган накрыл город. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов, упавшие обломки рухнули на кровли других зданий. В оперативном штабе края сообщили, что из-за разгула стихии пять домов остались без электричества. В Сочи из-за урагана тоже наблюдаются сбои в системе электроснабжения, движение транспорта на нескольких улицах затруднено. Волны высотой до восьми метров ожидаются на побережье городов Анапа, Геленджик, Новороссийск и в Туапсинском районе.