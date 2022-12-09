Один человек погиб при пожаре в ТЦ в Подмосковье

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Один человек погиб в результате пожара в подмосковном торговом центре «Мега Химки», передает ТАСС со ссылкой на начальника регионального главка МЧС Сергея Полетыкина. Погибший работал в ТЦ охранником. По предварительным данным, тело было найдено на улице с пробитой головой.

К сожалению, имеет место быть один погибший, — сказал Полетыкин.

Руководитель главка МЧС добавил, что работы по ликвидации пожара продолжаются. По его словам, проблемных вопросов у спасателей нет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил гибель человека.

По сведениям Telegram-канала Mash, тело погибшего охранника было найдено на улице с пробитой головой. По предварительным данным, во время эвакуации он одним из последних покидал здание и на него упала металлическая конструкция.

Пожар в торговом центре вспыхнул в шесть часов утра. Первоначально его площадь составляла 150 квадратных метров, но вскоре увеличилась более чем в 100 раз, до 18 тысяч квадратных метров. Пожару присвоен четвертый уровень сложности. МЧС планирует задействовать в тушении авиацию. Рассматриваются различные версии возникновения возгорания. В их числе поджог и короткое замыкание.