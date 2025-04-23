Один человек погиб при перестрелке в Дербенте Убегавший от полиции нарушитель порядка погиб при перестрелке в Дербенте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один человек погиб при перестрелке на территории Дербента, сообщает пресс-служба МВД Республики Дагестан. Во время инцидента пострадал сотрудник полиции, он с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудниками полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводился комплекс мероприятий по профилактике и пресечению тяжких и особо тяжких преступлений, — указано в сообщении.

Происшествие было зафиксировано в районе улицы Махачкалинской. Правоохранители просили одного из водителей остановить автомобиль. Однако требования были проигнорированы — злоумышленник пытался скрыться.

Во время погони он наехал на полицейского и использовал огнестрельное оружие. Из него он произвел несколько выстрелов в сторону стражей порядка.

Правоохранители приняли решение также использовать табельное оружие. В результате нападавший скончался. В его автомобиле при обыске нашли пистолет.

На данный момент пострадавший полицейский находится в стабильном состоянии. Обстоятельства произошедшего будут устанавливаться.

Ранее правоохранители задержали мужчину, который ворвался в московскую гостиницу «Восход» и устроил стрельбу. По данным источников, им оказался 22-летний молодой человек.