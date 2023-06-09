Один человек погиб после удара ВСУ по детскому лагерю под Херсоном Сальдо: один человек погиб в результате удара ВСУ по детскому лагерю в Херсонской области

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Один человек погиб в результате удара ВСУ по детскому лагерю «Днепряны» на Арабатской стрелке в Херсонской области, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram. Еще один человек ранен. Сальдо подчеркнул, что удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь «Днепряны» на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две всё же достигли цели. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения, — написал он.

Накануне врио губернатора сообщал, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани Херсонской области. По его словам, два человека погибли, в том числе беременная женщина. Еще двое получили ранения.

В ночь на 6 июня была разрушена Каховская ГЭС и прорвана плотина, расположенная на Днепре выше Херсона по течению. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. По словам Сальдо, в зоне затопления оказались около 40 тысяч человек.

Вечером 7 июня он сообщил, что из Херсонской области было эвакуировано более четырех тысяч человек. Сальдо отметил, что эвакуированных пока меньше, чем развернутых мест для их размещения.